Два большегруза перекрыли трассу в Курганской области

Фото: сообщество "Курганистан", ВК.
В Курганской области крупное ДТП. Неподалеку от городка Щучье на трассе столкнулись два большегруза, сообщают в социальных сетях очевидцы.
Движение по трассе остановлено. Грузовики, а они сцепились между собой, придется растаскивать при помощи спецтехники.
Накануне власти Курганской области запретили выезжать на трассы пассажирским автобусам.
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