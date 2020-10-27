Два большегруза перекрыли трассу в Курганской области

Фото: сообщество "Курганистан", ВК.

В Курганской области крупное ДТП. Неподалеку от городка Щучье на трассе столкнулись два большегруза, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Движение по трассе остановлено. Грузовики, а они сцепились между собой, придется растаскивать при помощи спецтехники.

Накануне власти Курганской области запретили выезжать на трассы пассажирским автобусам.

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