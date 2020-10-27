На суд, где ожидается оглашение приговора, экс-мэр Челябинска прибыл без сумки

Ожидалось, что сегодня Тефтелеву вынесут приговор Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Центральном районном суде Челябинска началось очередное заседание по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. На сегодня, 27 октября, запланированы прения сторон, а также последнее слово экс-мэра. Ожидается, что сегодня ему огласят приговор.

При этом сам подсудимый прибыл налегке, без сумки. Похоже, сегодня он не ждет развязки. Экс-чиновника, обвиняемого во взятках, привезли на «Ладе гранте», передает с места журналист КП-Челябинск. Напомним, первый раз Евгения Тефтелева доставили на вазовской «Пятерке». Напоследок, видимо, решили повысить комфорт.

Из-за угрозы коронавируса журналистов и всех посторонних в зал суда не пустили. Тем не менее, пресса собралась у здания суда. Журналисты спросили, какой приговор ожидает. Он промолчал.

Заседание началось в 15:30, а следующее, запланированное в этом зале, уже в 16:00. Не исключено, что приговор будет оглашен в другой день. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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