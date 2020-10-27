Оглашение приговора скандальному экс-мэру Челябинска отложено

Из-за угрозы коронавируса сегодняшнее заседание закрыли для прессы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральный районный суд огласит приговор экс-мэру Евгению Тефтелеву завтра, 28 октября, в 9:30. Об это сообщает с места событий корреспондент КП-Челябинск.

Сегодня завершись прения сторон. Защита просила штраф. Если же будет реальный срок, Тефтелева просят не отправлять в СИЗО, а оставить под домашним арестом, пока приговор не вступит в законную силу.

В свою очередь, прокуратура как гособвинитель, потребовала признать подсудимого виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), назначить наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима со штрафом 75 млн рублей (или 30-кратная сумма взятки) и отправить экс-градоначальника в СИЗО прямиком из зала суда.

На последнем слове Евгений Тефтелев заявил, что раскаивался.

Отметим, сегодня экс-мэр прибыл в суд налегке. Ранее мы разбирали, каковы шансы Евгения Тефтелева избежать реального срока.

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