Скандальный экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев может избежать тюрьмы

По версии следствия, Тефтелев «помогал» взяткодателям с 2015 по 2019 годы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефлетев, обвиняемый в получении взяток, может избежать колонии с учетом возраста (в этом году ему исполнилось 65 лет) и состояния здоровья. Срок могут заменить на условный или вовсе на штраф. Часть шестая статьи 290 «Взятка в особо крупном размере» предусматривает штраф до 5 млн или в размере дохода осужденного за период до 5 лет или до 100-кратной суммы взятки.

Еще в декабре прося меру пресечения в виде домашнего ареста, экс-мэр и его защитники говорили, что заключение может для него обернутся тяжелыми последствиями. У Евгения Тефтелева может возникнуть серьезное осложнение — «диабетическая стопа». Отсутствие лечения может повлечь даже ампутацию стоп.

— Две артерии, которые их снабжают, закупорены на 90%. Как только это произойдет на 100%, я могу обезножеть. Я считаю, что хорошее состояние здоровья необходимо мне для того, чтобы активно сотрудничать со следствием, — говорил Евгений Тефтелев.

Тем не менее, он просидел в СИЗО до конца марта — тогда седьмой кассационный суд изменил меру пресечения на домашний арест. Это произошло как раз когда в регион пришел коронавирус.

А ЕСЛИ У ТЮРЬМУ?

Если рассматривать реальный срок, то он может быть изменен с учетом заключения осужденного соглашения. Законом предусмотрено снижение максимального срока не более, чем на половину — то есть вместо 15 лет — 7,5.

— Здесь много нюансов. Суд должен дать оценку, выполнены ли все условия досудебного соглашения, как он сотрудничал со следствием, — пояснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, в декабре прошлого года Евгений Тефтелев был задержан сотрудниками ФСБ вместе с начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым по подозрению в получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука. Сегодня СК объявил о завершении расследования. В прокуратуре рассказали, как будут развиваться события дальше.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат Роман Лоторев:

— При назначении наказания суд учитывает тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Как правило, при наличии достаточных доказательств по статье 290 УК РФ суд приговаривает к реальному лишению свободы. Наличие пенсионного возраста у подсудимого не препятствует назначению ему наказания в виде реального лишения свободы.

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