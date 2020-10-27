Победителям — денежные призы: челябинских фотографов приглашают поделиться снимками деревень

Министерство сельского хозяйства Челябинской области объявляет фотоконкурс «Деревня — мой дом родной!». Фотоработы принимаются до 13 ноября 2020 года. Снимки должны отражать состояние и развитие агропромышленного комплекса и современную жизнь села в Челябинской области.

В конкурсе могут участвовать три группы фотографов: фотокорреспонденты регионального средства массовой информации, фотокорреспонденты муниципального СМИ и фотографы-любители. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте.

Фотографии на конкурс принимаются в электронном виде, от 10 до 15 разных снимков, сделанных в 2020 году. Способ отправки файлов: электронной почтой на адрес pressa@chelagro.ru, в письме нужно указать ссылку для скачивания из облачного веб-хранилища.

Фотоработы можно принести лично, на электронном носителе, по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75. С учетом санитарных ограничений носитель (флэш-карта, компакт-диск) и информацию об участнике конкурса нужно упаковать в конверт (пакет) и оставить на вахте минсельхоза.

В первой и второй группах номинации «Лучший фотограф (фотокорреспондент)» предусмотрено по два призовых места с денежными премиями по 15 000 и 13 000 рублей за первое и второе места соответственно. В третьей группе — одно призовое место с премией 12 000 рублей.