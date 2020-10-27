«Вдохновившись победами чемпиона»: челябинский художник посвятил граффити Хабибу Нурмагомедову

В Челябинске появилось граффити с Хабибом Нурмагомедовым. Фото: vk.com/Тимур Абдуллаев
Челябинский райтер Тимур Абдуллаев посвятил граффити завершению карьеры и очередной победе дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Изображение непобедимого бойца появилось на трансформаторной подстанции возле «Детского мира».
— Вдохновившись победами чемпиона, решил сделать граффити в честь его победы над Гетджи и завершения карьеры! — написал Тимур Абдуллаев.
Напомним, на днях Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи. А после боя удивил своих фанатов заявлением об окончании карьеры, сообщает kp.ru.
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