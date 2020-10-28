Из аптек Челябинска пропали лекарства для онкобольных

Из-за проблем с лекарствами могут погибнуть дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский благотворительный фонд помощи детям «Искорка» поддержал открытое письмо других российских фондов о нехватке лекарств для лечения онкологических заболеваний.

— Дефицит коснулся 26 наименований противоопухолевых препаратов. И это уже ударило по подопечным фонда «Искорка» — по онкобольным детям Челябинской области. Благотворительное движение, как и раньше, готово помогать семьям с онкобольными детьми и участвовать в оплате лекарств, если они не входят в список бесплатных. Но взять их в России сейчас просто негде, — говорит сотрудник «Искорки» Вера Касаткина.

Так как возникшая ситуация угрожает жизни онкобольных пациентов, общественники обратились к правительству с требованием срочно наладить централизованную закупку лекарств и их распределение по клиникам. А также — создать эффективную систему контроля и быстрого реагирования, которая позволит обеспечивать онкологических пациентов качественными препаратами без перебоев.

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