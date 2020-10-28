Пьяный мужчина открыл стрельбу возле ТРК в центре Челябинска

Пьяный челябинец открыл огонь возле ТРК. Фото: google.ru/maps

Вечером во вторник, 27 октября, подвыпивший челябинец открыл огонь возле ТРК «Куба» на улице Цвиллинга. К счастью, никто не пострадал. Мужчина пару раз выстрелил в воздух из травматического пистоле, после чего хулигана задержал охранник и вызвал Росгвардию.

— Росгвардейцы установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области. — Полицейские изъяли травматический пистолет и восемь патронов к нему. Мужчина передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

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