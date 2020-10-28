«Строго по показаниям»: почему пациентам с ОРВИ сразу выписывают антибиотик

Даже безобидные таблетки могут нанести вред, если их прием не согласован с лечащим доктором. Фото: Мария ЛЕНЦ

Челябинцы, обратившиеся к терапевтам с признаками ОРВИ, жалуются, что им сразу прописывают убойный антибиотик. Люди подозревают, что таким образом их на всякий случай начинают лечить от ковид. Страхи больных взялась развеять первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

— Антибиотики назначают строго по показаниям. А применяют эти лекарства не только в борьбе с ковид. При ОРВИ антибиотики необходимы, если у пациента развивается бактериальная суперинфекция или появились признаки пневмонии, — заявила Виктория Сахарова.

Представитель минздрава предостерегла земляков от немотивированного приема антибиотиков и антикоагулянтов — их должен назначить врач. В первом случае бесконтрольный прием препарата ведет к формированию антибактериальной устойчивости организма, а необоснованный прием антикоагулянтом может вызвать серьезное кровотечение. Также не следует бесконтрольно глотать парацетамол — иногда он способен серьезно усугубить состояние.

Кстати, на этой неделе минздрав России выпустил 9-й по счету протокол с рекомендациями по лечению коронавируса. Он предполагает использование более широкого круга антибиотиков. Это должно отчасти решить проблему дефицита лекарств, с которой столкнулись аптеки Челябинской области.

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