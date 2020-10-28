Пациентам с коронавирусом планируют выдавать пульсоксиметры на дом

Пока такие приборы есть даже не у всех терапевтов. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт пообещала, что пациенты, которые лечатся от коронавируса на дому, смогут получить прибор пульсоксиметр на время болезни. Это устройство, похожее на прищепку, надевают на палец, чтобы за считанные секунды измерить уровень кислорода в крови. Это необходимо, так как низкий уровень кислорода может указывать на начало пневмонии.

— Мы планируем раздавать пульсоксиметр пожилым пациентам, которые больше других рискую получить осложнение. Покупку приборов оплатят благотворительные фонды. Мы уже ведем с ними переговоры, — заметила Ирина Гехт.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области рассказала, что за счет благотворителей пульсоксиметры раздадут медикам в поликлиниках. Кроме того, ведутся переговоры, чтобы бесплатно измерить уровень кислорода в крови южноуральцы могли в аптеках при покупке лекарств.

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