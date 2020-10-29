Челябинцев призывают присоединиться ко флешмобу, посвященному Дню матери

Общественное движение «Соцгород» при поддержке депутата Государственной Думы Андрея Барышева проводит творческий флэшмоб «О той, кто жизнь дарует и тепло!», посвященный Дню матери

Для участия в акции необходимо записать видеоролик на заданную тему и отправить на адрес электронной почты: socgorod83@mail.ru.

Размещение видеороликов на сайте общественного движения «СОЦГОРОД» будет осуществляться с 16 до 27 ноября 2020 года.

Прием видеороликов — до 27 ноября 2020 года.

Требования к работам

Видеоролик может содержать работы любого жанра: песни, стихи, танцы по объявленной тематике.

Продолжительность видеоролика не должна превышать 1 минуты.

Видеоролики должны сопровождаться информацией об авторе (ФИО, возраст, место учебы/ работы, место проживания, контактный телефон). Эту информацию нужно указать в письме.

Адрес и контактный телефон оргкомитета: 454052, г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов,70 Б, тел.: (351) 726-08-08, e-mail: socgorod83@mail.ru.