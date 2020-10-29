В Челябинске женщина покончила с собой на глазах у прохожих

Инцидент произошел на улице Партизанской Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 29 октября, в районе дома № 52 на улице Партизанской женщина покончила с собой на глазах у прохожих. Информацию о ее смерти подтвердили в Следственном комитете.

— По факту смерти проводится проерка, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. — Пока не имеется оснований считать, что смерть женщины носит криминальный характер.

На месте происшествия работают криминалисты, устаноавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, там был замечен нож.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru