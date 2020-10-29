Эпидемиолог из Челябинска рассказал о связи курения и коронавируса

Мужчины-курильщики оказываются в зоне риска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус — болячка новая, в Интернете то и дело возникают споры о ее проявлении у тех или иных групп людей. Например, что мужчины болеют чаще чем женщины.

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, что прямой взаимосвязи нет. Однако у мужчин чаще возникают эндокринные патологии, сердечно-сосудистые заболевания — таким образом, они в группе риска.

Кроме того, представители сильного пола часто откладывают посещение врача до последнего и хуже соблюдают масочный режим.

Еще одна спорная тема — курение. Одна говорят, пагубная привычка только усугубляет ситуацию, другие рискнули предположить, что зараза боится табака. Прямой связи пока не доказано, но слоган «Курить — здоровью вредить» все равно подтверждается.

— Курильщик подвергает себя риску чаще — курит на улице, берет сигарету голыми руками. Риск подхватить вирус через рот больше. Кроме того, у курильщиков в той или иной степени страдает бронохо-легочная система, а значит болеть будут тяжелее, — отметил Александр Выгоняйлов.

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