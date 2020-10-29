Два педагога из Челябинской области вошли во Всероссийский экспертный совета при министерстве просвещения

Андрея Саломатина и Владимира Брюхова включили в экспертный совет педагогов при Министерстве образования России. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Учитель физкультуры Краснооктябрьской СОШ Андрей Саломатин (Аргаяшский район) и учитель истории и обществознания челябинского лицея №35 Владимир Брюхов вошли во Всероссийский экспертный совет при министерстве просвещения России.

— Уверен, что работа Всероссийского экспертного педагогического совета позволит наладить конструктивный диалог и продуктивный обмен мнениями между педагогическим сообществом и министерством, сделать нашу работу более открытой и эффективной, — прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.

Всего со всей страны заявки подали 1779 педагогов, из которых отобрали 168.

Правительство Челябинской области со ссылкой на министерство просвещение сообщает, что совет начнет свою работу в ближайшее время. Темой первого заседания станет работа учителей в период пандемии коронавируса.

Кстати, оба южноуральских педагога добились успехов за время работы в образовательных учреждениях.

— Учащиеся школы под началом Андрея Саломатина становились призерами всероссийского этапа «Президентских состязаний», — отметили в региональном правительстве. — Владимир Брюхов — победитель городского конкурса «Учитель года 2017» и городского конкурса молодых специалистов «Педагогический прорыв».

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