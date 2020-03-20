Карантин в школах Челябинска: готовы ли учителя к переходу на дистанционное обучение

Челябинским школьникам предложили выбор — посещать уроки или учиться из дома на время эпидемии коронавируса. Родители волнуются, ведь новые темы им придется объяснять самим. На время карантина в школах чиновники обещают ввести дистанционное обучение, которое предполагает не просто выдачу задания и сбор работ, а постоянное взаимодействие с педагогом.

Готовы ли к такому челябинские школы? Учитель истории и обществознания лицея № 35 Владимир Брюхов рассуждает о том, что такое полноценная «удаленка», почему переход на нее сейчас невозможен и можно ли рассчитывать на качественное получение знаний дома.

ПЕРЕХОД «НА ЦИФРУ» СТАНЕТ ИСПЫТАНИЕМ

— Это не совсем каникулы (кроме запланированной недели) — это дистанционное обучение. Так учиться еще сложнее и у педагогов ответственности больше. Обычного размещения заданий в электронном журнале и сбора ответов недостаточно. Учитель должен не только перенести все свои методические разработки в онлайн среду, но и в короткое время освоить новые технические возможности.

Если для молодых педагогов это не должно стать проблемой и они разберутся со всем за время каникул, то для большинства учителей такой вынужденный переход на “цифру” станет настоящим испытанием, тем более, что уроки для тех, кто все-таки придет в школу никто не отменял. Если переходить на дистанционку прямо сейчас, то учителя физически не смогут готовить материалы для онлайна и параллельно вести занятия с теми, кто посещает уроки.

Министерство Просвещения обещает всестороннюю поддержку. Так уже давно работают Российская и Московская электронные школы. К решению проблемы подключаются и участники рынка онлайн образования. У каждого крупного учебного издательства есть своя электронная система обучения, подобные ресурсы разработаны у Яндекса, 1С и других производителей образовательного контента. Все они сейчас предлагают бесплатный доступ к своим сервисам, педагоги и ученики смогут оценить все плюсы и минусы каждого образовательного продукта.

Никто не ограничивает учителей и в использовании своих форм удаленной работы. Некоторые челябинские педагоги и до карантина активно применяли интернет-технологии в своей практике, и теперь их опыт наверняка пригодится коллегам.

ОТ ВЕБИНАРОВ ДО ЗУБРЕЖКИ УЧЕБНИКА

Все зависит от конкретных сценариев, по которым будет развиваться ситуация. Так, в одном случае ваша школа или класс может начать учиться через интернет-трансляции и вебинары вместе с онлайн-тестами и «гугл-формами». В другом — перейдет на какую-то отдельную электронную систему обучения. В третьем — дети просто будут зубрить учебник дома.

Последний вариант — самый нежелательный, но что остается, если у семьи нет доступа к сети и необходимых гаджетов? В любом случае, важно лишь помнить, что учиться дистанционно гораздо сложнее. Если для хорошей учебы всегда была важна самоорганизация и мотивация, то для онлайн-образования этих навыков понадобится еще больше.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КАРАНТИН ЗАТЯНЕТСЯ?

Любой кризис — возможность. Пушкин провел карантин по холере в Болдино и это был едва ли не самый плодотворный период в творчестве поэта. Поэтому хочется пожелать детям, родителям и коллегам-учителям сохранять оптимизм и продолжать учиться и учить, пускай теперь и по-новому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске: новости на 19 марта 2020 года, как изменилась ситуация

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Челябинске на 19 марта 2020 года (подробнее)

Прошли два карантина и заболели в Челябинске: откровения сбежавших из Китая

Молодую пару возмутило спокойствие врачей и отсутствие контроля по коронавирусу в аэропорту (далее)

Карантин по коронавирусу: что делать челябинцам, прилетающим из-за границы

Роспотребнадзор и минздрав выступили с рекомендациями (далее)

Коронавирус 2020: как уроженцы Челябинска переживают пандемию в других странах

Лечение «для избранных», бесплатный проезд и другие меры, принимаемые за границей (подробности)

Вдохновилась коронавирусом: флорист из Челябинска делает букеты с гречкой и туалетной бумагой

Клиенты просят продавать не больше одного в руки (читать дальше)

«Меняю пачку масок на двушку в Челябинске»: шесть самых оригинальных мемов про коронавирус

Горожане ответили юмором на мировую угрозу (мемы)

Читайте нас, где удобно! Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!