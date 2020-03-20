2020-03-19T20:43:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в школах Челябинска: готовы ли учителя к переходу на дистанционное обучение

Учитель о полноценной «удаленке» на время карантина в школах Челябинска [мнение]
Юлия РЕУТОВА
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Владимир Брюхов преподает в школе пятый год.Владимир Брюхов преподает в школе пятый год.
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Челябинским школьникам предложили выбор — посещать уроки или учиться из дома на время эпидемии коронавируса. Родители волнуются, ведь новые темы им придется объяснять самим. На время карантина в школах чиновники обещают ввести дистанционное обучение, которое предполагает не просто выдачу задания и сбор работ, а постоянное взаимодействие с педагогом.

Готовы ли к такому челябинские школы? Учитель истории и обществознания лицея № 35 Владимир Брюхов рассуждает о том, что такое полноценная «удаленка», почему переход на нее сейчас невозможен и можно ли рассчитывать на качественное получение знаний дома.

ПЕРЕХОД «НА ЦИФРУ» СТАНЕТ ИСПЫТАНИЕМ

— Это не совсем каникулы (кроме запланированной недели) — это дистанционное обучение. Так учиться еще сложнее и у педагогов ответственности больше. Обычного размещения заданий в электронном журнале и сбора ответов недостаточно. Учитель должен не только перенести все свои методические разработки в онлайн среду, но и в короткое время освоить новые технические возможности.

Если для молодых педагогов это не должно стать проблемой и они разберутся со всем за время каникул, то для большинства учителей такой вынужденный переход на “цифру” станет настоящим испытанием, тем более, что уроки для тех, кто все-таки придет в школу никто не отменял. Если переходить на дистанционку прямо сейчас, то учителя физически не смогут готовить материалы для онлайна и параллельно вести занятия с теми, кто посещает уроки.

Министерство Просвещения обещает всестороннюю поддержку. Так уже давно работают Российская и Московская электронные школы. К решению проблемы подключаются и участники рынка онлайн образования. У каждого крупного учебного издательства есть своя электронная система обучения, подобные ресурсы разработаны у Яндекса, 1С и других производителей образовательного контента. Все они сейчас предлагают бесплатный доступ к своим сервисам, педагоги и ученики смогут оценить все плюсы и минусы каждого образовательного продукта.

Никто не ограничивает учителей и в использовании своих форм удаленной работы. Некоторые челябинские педагоги и до карантина активно применяли интернет-технологии в своей практике, и теперь их опыт наверняка пригодится коллегам.

ОТ ВЕБИНАРОВ ДО ЗУБРЕЖКИ УЧЕБНИКА

Все зависит от конкретных сценариев, по которым будет развиваться ситуация. Так, в одном случае ваша школа или класс может начать учиться через интернет-трансляции и вебинары вместе с онлайн-тестами и «гугл-формами». В другом — перейдет на какую-то отдельную электронную систему обучения. В третьем — дети просто будут зубрить учебник дома.

Последний вариант — самый нежелательный, но что остается, если у семьи нет доступа к сети и необходимых гаджетов? В любом случае, важно лишь помнить, что учиться дистанционно гораздо сложнее. Если для хорошей учебы всегда была важна самоорганизация и мотивация, то для онлайн-образования этих навыков понадобится еще больше.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КАРАНТИН ЗАТЯНЕТСЯ?

Любой кризис — возможность. Пушкин провел карантин по холере в Болдино и это был едва ли не самый плодотворный период в творчестве поэта. Поэтому хочется пожелать детям, родителям и коллегам-учителям сохранять оптимизм и продолжать учиться и учить, пускай теперь и по-новому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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