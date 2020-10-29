Сколько стоит билет на скоростную «Ласточку» Челябинск — Магнитогорск

В составе "Ласточки" будут места класса "бизнес" и стандартные. Фото: Людмила Ковалева.

С 5 ноября между Челябинском и Магнитогорском начнет курсировать скоростная электричка. В пути «Ласточка» проведет 4 часа 20 минут. Поезд будет останавливаться в Троицке, Тамерлане и на станции Карталы.

Большой проект — поручение губернатора. По заданию Алексея Текслера правительство Челябинской области и Южно-Уральская железная дорога приступили к его разработке в прошлом году.

Состав вместит 341 человек. Места в поезде двух категорий: «бизнес» и «стандарт». В бизнес-классе 12 мест, они размещены в отдельном помещении салона поезда. Пассажирам здесь комфорт создадут индивидуальные светильники, розетки для подзарядки гаджетов, удобные кресла, столики.

Билет в классе «бизнес» Челябинск — Магнитогорск стоит 1990 руб. В классе «стандарт» — 750 руб.

Челябинск — Троицк: 720 руб./360 руб.;

Челябинск — Тамерлан: 1200 руб./600 руб.;

Челябинск — Карталы: 1400 руб./700 руб.;