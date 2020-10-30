Глава минздрава Челябинской области рассказал, при каких симптомах врач придет на дом

В Минздраве Челябинской области рассказали, в каких случаях врач приходит на дом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов заверил, что в помощи не могут отказать, если есть угроза жизни человека, и ему необходима немедленная госпитализация. При симптомах ОРВИ на дом приходит участковый врач. А если есть насморк, кашель и повышенная температура, то к пациенту отправят врача неотложной помощи.

Напомним, на этой неделе прогремел «ковидный» скандал. Врач «красной зоны», определив у себя симптомы коронавируса, не смогла добиться адекватной помощи и записала видео-обращение. Она рассказала, с каким хаосом сталкиваются больные в период пандемии. Кстати, минздрав уже проверил жалобу медработника.

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