В Челябинской области восьмилетняя девочка утонула, провалившись под лед

В Челябинской области восьмилетняя девочка провалилась под лед и утонула Фото: Павел КЛОКОВ

В селе Уйское в 50 метрах от берега нашли тело восьмилетней девочки. Ребенок провалился под лед, самостоятельно выбраться из холодной воды школьнице не удалось.

— Информации об этом случае крайне мало — на месте работают все соответствующие службы — но сейчас уже можно утверждать, что ребенок был без присмотра взрослых, что и стало ключевым фактором, — рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.

В ведомстве отметили, что безопасная толщина льда для передвижения одного человека должна быть не меньше семи сантиметров. Прогулки по льду в ночное время запрещены, как и выезд на транспорте.

— Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, необходимо немедленно вызвать спасателей по телефону «101» или «112», — добавили в региональном МЧС.

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