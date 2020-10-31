Коронавирус стал подтверждаться чаще Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 164 человека. Из них трое - школьники. Такую статистику озвучили в региональном министерстве здравоохранения.

На утро 31 октября подтверждено 20 277 случаев заболевания COVID-19. На данный момент лечение проходят 4601 человек. 46 выписаны из больниц.

Несколько дней подряд опасное заболевание уносит жизни семи человек. За сутки от коронавируса умерли три пациента:

— пациент, 54 года;

— пациент, 50 лет;

— пациентка, 82 года.

Еще у четверых южноуральцев помимо коронавируса были другие тяжелые заболевания, поэтому они не смогли справиться с болезнью:

— сахарный диабет, гипертоническая болезнь(ковид сопутствующий) — пациент, 86 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациентка, 84 года;

— острый панкреатит, панкреонекроз (ковид сопутствующий) — пациент, 86 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 71 год.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности еще на две недели, подписав соответствующее распоряжение.

Добавим, что врачам, сражавшимся с коронавирусом, установят памятный камень.

В минздраве напоминают о работе горячей линии - 8 (351) 240-15-16. Операторы call-центра отвечают на звонки в круглосуточном режиме.

- Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан — 8-800-201-41-88.

- Телефон горячей линии для предпринимателей — 8-800-350-24-74.

- Телефон горячей линии службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.

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