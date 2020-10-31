Пациентов вывозят автобусами: в Челябинске из ковидной поликлиники, где прогремел взрыв, эвакуировали десятки больных

Пациентов вывозят автобусами

В Челябинске из поликлиники №2, возле которой прогремел взрыв, эвакуируют пациентов. На базе больницы работал ковидный госпиталь.

- Эвакуировано 45 человек на базы. Готовится к выезду автобус с 30 пациентами в ГКБ1, - прокомментировали в администрации Челябинска.

Тяжелых пациентов увозят бригады скорой помощи и реанимационные бригады. Задействовано 16 бригад. Людей перевозят на другие базы автобусами.

Жертв и пострадавших нет. Что происходит на месте, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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