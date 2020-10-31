В центре Челябинска прогремел взрыв

Автор: читатель КП
В Челябинске в центре города прогремел взрыв.
— Хлопок было слышно через закрытые окна, — сообщают очевидцы.
Сейчас черный дым уносит в сторону. В МЧС региона узнают подробности, так как информация поступает противоречивая. Пожарные службы уже выехали к месту происшествия.
Новость дополняется.
По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, взорвалась кислородная станция в больнице №2 возле ЮУрГУ.
По предварительной информации, жертв нет.
12.03: Как сообщили в минздраве региона, в результате возгорания произошёл взрыв кислородной будки в поликлинике Городской больницы №2 Челябинска.
- Реанимационные пациенты обеспечены кислородом, идёт оценка состояния больных, госпитализированных в учреждение. При необходимости пациенты будут переведены в городские медицинские организации для продолжения лечения, - прокомментировали в минздраве.
12.17: Момент взрыва попал на видео.
12.19: На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона им. Елесиной.
- З реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек - в ОКБ№3, - сообщили в минздраве Челябинской области.
12.21: На место прибыло 15 автомобилей скорой помощи и две реанимационных бригады из медицины катастроф.
Они готовы к эвакуации пациентов.
12.23: На проспекте Ленина в районе поликлиники перекрыли движение.
Пациентов эвакуируют
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
12.25: На место выехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В поликлинике был ковидный госпиталь
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
12.45: Создан оперативный штаб.
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