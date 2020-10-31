В центре Челябинска прогремел взрыв

Автор: читатель КП

В Челябинске в центре города прогремел взрыв.

— Хлопок было слышно через закрытые окна, — сообщают очевидцы.

Сейчас черный дым уносит в сторону. В МЧС региона узнают подробности, так как информация поступает противоречивая. Пожарные службы уже выехали к месту происшествия.

Новость дополняется.

По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, взорвалась кислородная станция в больнице №2 возле ЮУрГУ.

По предварительной информации, жертв нет.

12.03: Как сообщили в минздраве региона, в результате возгорания произошёл взрыв кислородной будки в поликлинике Городской больницы №2 Челябинска.

- Реанимационные пациенты обеспечены кислородом, идёт оценка состояния больных, госпитализированных в учреждение. При необходимости пациенты будут переведены в городские медицинские организации для продолжения лечения, - прокомментировали в минздраве.

12.17: Момент взрыва попал на видео.

12.19: На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона им. Елесиной.

- З реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек - в ОКБ№3, - сообщили в минздраве Челябинской области.

12.21: На место прибыло 15 автомобилей скорой помощи и две реанимационных бригады из медицины катастроф.

Они готовы к эвакуации пациентов.

12.23: На проспекте Ленина в районе поликлиники перекрыли движение.

Пациентов эвакуируют Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

12.25: На место выехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В поликлинике был ковидный госпиталь Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

12.45: Создан оперативный штаб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru