В Челябинске ввели режим ЧС после взрыва

Взрыв оказался мощным Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В Челябинске после взрыва возле ковидной больницы ввели режим ЧС. Такое решение принял на заседании оперштаба Алексей Текслер.

Сейчас устанавливаются причины происшествия. продолжается эвакуация пациентов. Минздрав региона опроверг информацию о том, что два пациента скончались из-за нехватки кислорода или во время транспортировки.

Об этом же заявили в мэрии города. Всего в больнице находились 158 пациентов, 153 сразу эвакуировали сотрудники больницы, пять эвакуированы сотрудниками скорой помощи и медицины катастроф. В настоящий момент всех пациентов распределили по другим базам города.

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