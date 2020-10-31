«Эвакуировано 223 человека»: в МЧС прокомментировали взрыв в ковидном госпитале Челябинска

На месте работали более 200 специалистов и 65 единиц техники. Фото: Валентина ВАГАНОВА

ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали подробности сегодняшнего ЧП в ГКБ№2. По данным ведомства, всего было эвакуировано 223 человека.

— На момент прибытия пожарных горел пристрой здания больницы размерами 2 на 2 метра, в котором находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкости, в результате чего произошло усиление и распространение горения на здание больницы и соседнего жилого дома. Также было нарушено остекление близлежащих зданий. Из больницы эвакуировано 158 пациентов и 40 человек персонала. Из жилого дома эвакуировано 25 человек: 15 — самостоятельно, 10 — по спаскомплектам в сопровождении пожарных. Один человек спасен из 9 этажа с помощью пожарной лестницы, — сообщил начальник Центра управления кризисных ситуаций подполковник внутренней службы Павел Екимов.

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и отделения дознания. Причины ЧП сейчас устанавливаются.

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