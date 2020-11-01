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Медсестра из Магнитогорска скончалась от коронавируса

Такой диагноз погибшей поставили предварительно
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
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Василина Рамеева была жизнерадостным человеком.

Василина Рамеева была жизнерадостным человеком.

Еще один медик стал жертвой коронавирусной инфекции. В Магнитогорске ушла из жизни 48-летняя медсестра ГКБ № 3 Василина Рамеева, сообщает минздрав Челябинской области.

— Погибшая больше 30 лет проработала в травматологическом пункте больницы. Коллеги отмечают жизнелюбие, оптимизм, отзывчивость и ответственность женщины. За время работы она была удостоена многочисленных грамот и благодарностей за чуткость и внимание, многолетний и добросовестный труд, — замечают в минздраве.

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