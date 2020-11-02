Текслер наградит коллектив ГКБ N 2 в Челябинске за работу во время ЧС

-. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Эвакуация больных из здания городской больницы N 2 прошла максимально оперативно и грамотно. В кратчайшие сроки к больнице прибыли все экстренные службы. Пожарные приступили к тушению огня, кареты скорой помощи, реанимации, автобусы развозили пациентов по другим госпитальным базам города.

Слаженно действовал коллектив больницы, организуя эвакуацию больных. Предложением наградить медиков в аккаунте губернатора Челябинской области в сети Инстаграм высказал один из подписчиков. И Алексей Текслер с таким предложением согласен:

«Все службы, которые были подняты по тревоге, сработали профессионально. Но коллектив больницы заслуживает особой благодарности. В экстренной ситуации они не паниковали. Бережно эвакуировали пациентов, организовали их транспортировку. Медики действовали как настоящие спасатели. При этом позаботились о каждом больном. Мы их обязательно наградим!», — сообщил глава региона.

А по поводу случившегося губернатор пообещал сделать выводы. В тот же день, 30 октября, им было дано поручение проверить кислородное оборудование во всех больницах области. ГКБ N 2 отремонтируют и вернуть в плановую медицину.

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