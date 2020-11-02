В Челябинске разбился мужчина, выпав с 26-этажного дома

Мужчина упал с высоты Фото: камера домофона

Сегодня в 11:50 с высотки на Университетской Набережной выпал мужчина. Его падение зафиксировала камера, установленная в домофоне подъезда. Дом № 62 состоит из 26 этажей, откуда именно он упал — пока неясно. По словам очевидцев, выжить мужчине не удалось.

— Возвращались вместе с ребенком из детского сада, время было около часа дня, увидели, что стоят сотрудники Следственного комитета возле дома, — рассказала КП-Челябинск Марина. — Тело мужчины уже накрыто было. Потом увидели видео с домофона, что он с высоты упал.

В полиции сообщили, что случай падения зарегистрировали, однако подробности могут рассказать только следователи. В Следственном комитете информацию пока что не предоставляют.

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