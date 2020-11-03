В зоопарке Челябинска на карантин по коронавирусу отправили обезьян

Зал с приматами закрывается с 3 ноября. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Челябинском зоопарке ввели карантин по коронавирусу для приматов. Зал с обезьянами закрыт для посещений до лучших времен. Информация об этом размещена на странице официального сообщества зоопарка в социальных сетях.

— С 3 ноября зал с приматами (правое крыло помещения «Экзотические животные») будет закрыт для посещения в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в городе. Человекообразные обезьяны восприимчивы к тем же вирусам, что и люди, — пишут официальные представители зоопарка.

Посетителей просят отнестись с пониманием и запланировать свой визит к обезьянкам на лучшие времена.

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