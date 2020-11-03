Бесплатный тест на ВИЧ можно сдать в пяти городах Челябинской области

Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно всего за несколько минут. А главное - анонимно. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе, с 3 по 6 ноября, жители Челябинской области могут стать участниками всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и бесплатно протестироваться на ВИЧ, сообщает минздрав Челябинской области.

-Любой желающий может бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ, а также поговорить с доктором: узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, обсудить личные риски и узнать алгоритм действий, если тест положительный, — замечают в минздраве.

Акция пройдет в следующих городах.

3 ноября, 12.00 — 18.00

— Магнитогорск, ТРК «Континент» (ул. Ленина, 83);

— Миасс, ТРК «СЛОН», ул. Автозаводцев, 65.

4 ноября, 12.00-18.00

Златоуст, ТРК «Тарелка», пос. Айский, 70.

5 ноября, 12.00-18.00

Челябинск, ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136.

Копеи ск, ТРК «Слава», пр. Славы, 8.

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