Бесплатный тест на ВИЧ можно сдать в пяти городах Челябинской области

Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно всего за несколько минут. А главное - анонимно.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На этой неделе, с 3 по 6 ноября, жители Челябинской области могут стать участниками всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и бесплатно протестироваться на ВИЧ, сообщает минздрав Челябинской области.
-Любой желающий может бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ, а также поговорить с доктором: узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, обсудить личные риски и узнать алгоритм действий, если тест положительный, — замечают в минздраве.
Акция пройдет в следующих городах.
3 ноября, 12.00 — 18.00
— Магнитогорск, ТРК «Континент» (ул. Ленина, 83);
— Миасс, ТРК «СЛОН», ул. Автозаводцев, 65.
4 ноября, 12.00-18.00
Златоуст, ТРК «Тарелка», пос. Айский, 70.
5 ноября, 12.00-18.00
Челябинск, ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136.
Копеи ск, ТРК «Слава», пр. Славы, 8.
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