После взрыва в Челябинске пожарные осмотрели все больничные кислородные станции

Пожарные проверили станции в 26 больницах Челябинска. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

После ЧП в ковидном госпитале ГКБ № 2 в стационарах Челябинска прошли профилактические осмотры кислородных станций. Сотрудники пожарного надзора обошли 26 медицинских учреждений и осмотрели баллоны с кислородом.

— В рамках профилактических мероприятий были проверены все учреждения здравоохранения, где лечат коронавирусных пациентов. Наши сотрудники осматривали места размещения кислородных установок — соблюдаются ли там требования пожарной безопасности, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафееева.

На этой неделе в больницах снова ждут ревизоров. На кислородных станциях пройдет комплексная проверка, инициатором которой выступает прокуратура.

Напомним, утром 31 октября в ковидном госпитале ГКБ № 2 загорелась, а потом взорвалась кислородная станция. Во время взрыва серьезные разрушения получило здание самой больницы, а также студенческое общежитие и общежитие преподавательского состава ЮУрГУ.

Причина пожара пока не названа.

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