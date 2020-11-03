После взрыва в Челябинске пожарные осмотрели все больничные кислородные станции

Пожарные проверили станции в 26 больницах Челябинска. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
После ЧП в ковидном госпитале ГКБ № 2 в стационарах Челябинска прошли профилактические осмотры кислородных станций. Сотрудники пожарного надзора обошли 26 медицинских учреждений и осмотрели баллоны с кислородом.
— В рамках профилактических мероприятий были проверены все учреждения здравоохранения, где лечат коронавирусных пациентов. Наши сотрудники осматривали места размещения кислородных установок — соблюдаются ли там требования пожарной безопасности, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафееева.
На этой неделе в больницах снова ждут ревизоров. На кислородных станциях пройдет комплексная проверка, инициатором которой выступает прокуратура.
Напомним, утром 31 октября в ковидном госпитале ГКБ № 2 загорелась, а потом взорвалась кислородная станция. Во время взрыва серьезные разрушения получило здание самой больницы, а также студенческое общежитие и общежитие преподавательского состава ЮУрГУ.
Причина пожара пока не названа.
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