Из увельской крупы варят каши в 25 странах мира

Среди лучших экспортеров - компании Челябинской области. Фото: министерство экономразвития Челябинской области.
В Москве из 85 лидеров окружных этапов федеральная конкурсная комиссия определила 13 победителей и 24 призера Всероссийского конкурса «Экспортер года». Его организуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В числе победителей — три южноуральские компании.
Бесспорным лидером в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» I место занял автозавод «УРАЛ». Продукция поставляется в 15 стран.
В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство» II место у Златоустовского завода бетоносмесительного оборудования. Продукция экспортируется в 17 стран мира.
В номинации «Экспортер года в сфере АПК» в категории «Крупный бизнес» II место заняло ООО «Ресурс» (марка «Увелка»). Продукция поставляется в 25 стран мира. На экспортной карте компании в прошлом году появилось три новые страны, запущено несколько новых для внешнего рынка продуктов.
Торжественное награждение победителей назначено на 9 декабря.
Поддержка ориентированных на экспорт предприятий — приоритетное направление для Челябинской области и одна из важнейших задач, которые ставит губернатор Алексей Текслер.
Для реализации нацпроекта правительство региона привлекает промышленные и агропредприятия Южного Урала к реализации КППК. В том числе, обеспечить доступ предприятиям к льготному кредитованию.
Еще один вид помощи — получение субсидий на транспортные перевозки. Правительство Челябинской области обучает начинающих экспортеров и сопровождает экспортные контракты до выхода на новый рынок.
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