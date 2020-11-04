В Челябинске женщина с двумя детьми погибли при пожаре

Пожарные оперативно ликвидировали огонь Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Огонь вспыхнул сегодня, 4 ноября, в 14:26 в одном из частных домов по улице Даурская. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС и обнаружили, что из-за огня обрушилась одна из стен двухэтажного дома. В ходе тушения пожара были обнаружены погибшие женщина и 13-летняя девочка.

— Подробности произошедшего и причина пожара выясняются, но уже известно, что еще до прибытия сотрудников МЧС с места пожара в одну из больниц города поступил мальчик 2013 года рождения. По последним данным он скончался, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар удалось локализовать в 14:45, на месте работали 37 человек и 12 единиц техники. Причину и обстоятельства происшествия выяснит испытательная пожарная лаборатория.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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