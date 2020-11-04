«Причиной мог стать взрыв газа»: прокуратура проверит пожар, при котором погибли челябинка с двумя детьми

Пожарные оперативно ликвидировали огонь Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Прокуратура Челябинской область проверит пожар, при котором погибли женщина с двумя детьми. По данным ведомства, причиной пожара мог стать взрыв бытового газа.

— На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Металлургического района Челябинска Павел Диденко, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, огонь вспыхнул сегодня в 14:26 в двухэтажном частном доме по улице Даурской. Пожарные оперативно отреагировали на вызов, а во время тушения пожара нашли погибших женщину и 13-летнюю девочку. 7-летнего мальчика госпитализировали в больницу еще до прибытия сотрудников МЧС, но его спасти не удалось.

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