Окончены поиски 13-летней школьницы из Челябинской области

Полиция разыскивала 13-летнюю девочку Фото: vk.com/Полиция г. Южноуральска и Увельского района

В Челябинской области завершились поиски 13-летней девочки из села Кичигино Увельского района. Как сообщили в полиции, со школьницей все в порядке, она нашлась целой и невредимой.

— Девочку нашли, гуляла в Южноуральске, — сообщили в полиции Увельского района. — Противоправных действий в отношении девочки не совершалось.

Напомним, школьница ушла из дома в понедельник, 2 ноября. Спустя сутки близкие забили тревогу, а полиция начала разыскивать ребенка.

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