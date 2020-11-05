Вину не признал: суд вынес приговор водителю автокрана, который протаранил три маршрутки в Челябинске

Мужчина не успел вовремя остановиться и устроил ДТП Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Ленинский районный суд вынес приговор водителю автокрана, который устроил жуткую аварию в июле прошлого года. По данным суда, 26 июля Иван Румянцев ехал на автокране с моста на улицу Дзержинского, не успел вовремя остановиться перед красным сигналом светофора, после чего снес металлическое ограждение, сбил пешехода и протаранил несколько маршруток на остановке. В результате аварии 56-летний пешеход погиб, а некоторые пассажиры маршруток получили травмы.

— 32-летний Иван Румянцев признан виновным по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека» и приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сообщили в прокуратуре Ленинского района Челябинска.

Помимо этого, мужчине нельзя будет работать водителем еще два с половиной года. Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 300 тыс. рублей

В суде Румянцев свою вину не признал, по его словам, у автокрана отказали тормоза, поэтому он не мог остановиться. Однако результаты экспертизы говорят об обратном — тормозная система была в норме, а вот водитель начал останавливаться слишком поздно.

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