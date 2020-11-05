Переведут ли школьников на дистант после осенних каникул 2020 в Челябинской области

Перевести обучение в очно-заочную форму любая школа может самостоятельно. Фото: Мария ЛЕНЦ

В большинстве школ Челябинской области каникулы на исходе. Этой осенью из-за сложной эпидобстановки их продлили в два раза. Но количество заразившихся коронавирусом в регионе растет. И родители задаются вопросом: не отправят ли школьников после каникул на дистанционное обучение, как это сделали в соседнем Кургане.

— Решение о переводе школ на дистант принимает губернатор Челябинской области. Но для этого ему нужны серьезные основания. А их нет. На карантин по ОРВИ в регионе закрыты всего три класса. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, нет вообще. Ситуация лучше, чем это бывает в обычные годы. И оснований переводить детей на тотальный дистант пока нет. Однако любое учебное заведение, если считает нужным, может само организовать вместо очного очно-заочное или заочное обучение, — рассказал КП-Челябинск источник в областном министерстве образования.

Так что школьникам стоит подчистить долги и уже на выходных гладить форму и собирать портфель в школу. С большой долей вероятности в понедельник, 9 ноября, школы вернутся к обычной форме работы.

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