На Южном Урале «Солнечную долину», Таганай и Тургояк свяжут тропами

Туристические тропы, с одной стороны, снимут антропогенную нагрузку, с другой - откроют туристам потрясающие уголки нетронутой природы Южного Урала. Фото: t.me/np_taganay

В Челябинске под руководством губернатора прошло заседание рабочей группы Совета по улучшению деловой среды, на котором рассматривалось развитие горнозаводской зоны региона.

На Южном Урале готовится к реализации проект создания комплекса туристических троп. Сеть пеших маршрутов протяженностью 140 км прошьет пространство между ГЛЦ «Солнечная долина», местными курортами Тургояка и национальным паром «Таганай».

Сеть хороша тем, что, с одной стороны, снимет туристическую нагрузку с озера Тургояк, с другой — увеличит туристический поток.

— Объединение рекреационного туристического потенциала Златоуста, Миасса, Чебаркуля и ряда других территорий является крайне перспективным направлением развития туризма. Задачи, которые ставит государство, — это помочь с базовой инфраструктурой (любой: и дорожной, и коммунальной, и транспортной). Это то, на что нужно обратить основное внимание в рамках развития этой территории. И, конечно, привлечь частную инициативу, без инвестиций развитие этого потенциала невозможно, — подчеркнул губернатор.

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