Силач Эльбрус Нигматуллин поставил новый рекорд, сдвинув 36-тонный самолет

Эльбрус тащил самолет 25 метров. Фото: instagram.com/elbrus_nigmatullin

Самый сильный человек России снова всех удивил. Сегодня, 5 ноября, Эльбрус Нигматуллин протащил 36-тонный самолет на дистанцию 25 метров. Рекорд был поставлен в аэропорту Уфы.

— Несмотря на то, что на его тренировке был совсем другой самолет, — написала в своем инстаграме супруга спортсмена Мария.

Достижение зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Напомним, Эльбрус Нигматуллин родился в Аргаяшском районе Челябинской области. Он является самым сильным человеком России. Спортсмен установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса. В феврале стронгмен перебрался на ПМЖ в Башкортостан.

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