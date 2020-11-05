Силач Эльбрус Нигматуллин поставил новый рекорд, сдвинув 36-тонный самолет

Эльбрус тащил самолет 25 метров. Фото: instagram.com/elbrus_nigmatullin
Самый сильный человек России снова всех удивил. Сегодня, 5 ноября, Эльбрус Нигматуллин протащил 36-тонный самолет на дистанцию 25 метров. Рекорд был поставлен в аэропорту Уфы.
— Несмотря на то, что на его тренировке был совсем другой самолет, — написала в своем инстаграме супруга спортсмена Мария.
Достижение зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
Напомним, Эльбрус Нигматуллин родился в Аргаяшском районе Челябинской области. Он является самым сильным человеком России. Спортсмен установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса. В феврале стронгмен перебрался на ПМЖ в Башкортостан.
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