В Челябинске запустили скоростной поезд «Ласточка» до Магнитогорска

На первый рез раскупили все билеты. Фото: Инна КУМЕЙКО

В четверг, 5 ноября, от перрона челябинского пригородного вокзала в первый рейс отправился скоростной электропоезд «Ласточка».

Поезд связал Челябинск и Магнитогорск и сократил время в пути в два раза — до 4 часов 20 минут. Все благодаря скорости — до 140 км/ч. Впрочем, из-за мягкого хода скорость пассажиры почти не чувствуют.

Билеты на первый рейс поступили в продажу за 10 дней по поездки и были раскуплены полностью. Пассажирами стали не только челябинцы и магнитогорцы, но и жители Троицка, Тамерлана и Карталов: на этих станциях останавливается «Ласточка».

Вагоны нового состава комфортные: мягкие кресла, климат-контроль, панорамные окна. Есть 12 мест бизнес-класса — со столиками для работы, розетками для гаджетов, отдельной туалетной комнатой и гардеробным отделением.

Поезд ежедневного сообщения будет отправляться из Челябинска в 17.55. Прибытие в Магнитогорск — 22.15. Из Магнитогорска поезд отправляется в 06.32. Прибытие в Челябинск — в 10.52.

Цена билета:

Челябинск — Магнитогорск — 750 руб.

Челябинск — Магнитогорск (бизнес-класс) — 1990 руб.

Челябинск — Троицк: 360 руб. / 720 руб.

Челябинск — Тамерлан: 600 руб. / 1200 руб.

Челябинск — Карталы: 700 руб. / 1400 руб.

Действуют все федеральные и региональные льготы.

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