В Челябинской области достроят пять проблемных домов, а дольщикам еще трех предложат денежную компенсацию. Фото: пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области

В Челябинской области решат проблему дольщиков восьми недостроенных домов. По решению Наблюдательного совета фонда защиты прав дольщиков, достроят две очереди домов №4 и №5 ЖК «Бриз», а дольщики двух очередей дома №9 получат денежную компенсацию.

— Всего, таким образом, будут восстановлены права более 500 дольщиков ЖК «Бриз». Застройщик ООО «Стройдом» (входило в группу компаний «Серебряный ключ») занимался возведением многоквартирных домов на берегу реки Миасс, — рассказали в пресс-службе регионального министерства строительства.

Также в Копейске достроят дом ООО «Регионпроект», у которого 150 дольщиков. А еще 124 дольщика дома ООО «Уральская строительная компания» получат денежные компенсации.

— В Едином реестре проблемных объектов сегодня находится 49 домов. По каждому из них планом-графиком предусмотрены мероприятия, направленные на восстановление прав дольщиков, — добавили в ведомстве.

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