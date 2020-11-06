Власти рассказали, кто возглавит новую инфекционную больницу под Челябинском

Михаил Вербитский возглавит новую инфекционную больницу. Фото: gubernator74.ru, chelduma.ru

Главврачом новой инфекционной больницы, построенной в Малой Сосновке, будет Михаил Вербитский, руководитель ОКБ № 3. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова на брифинге по коронавирусу.

— Новая больница будет административной частью областной клинической больницы №3, поэтому возглавит ее руководитель учреждения Михаил Вербитский. Его заместителем по новому инфекционному отделению станет Елена Лебедева, которая много лет руководила инфекционным корпусом ГКБ №8, — рассказала замминистра.

Виктория Сахарова уточнила, что в новую больницу набрали инфекционистов, реаниматологов и пульмонологов. А также уже укомплектовали штат среднего и младшего медперсонала.

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