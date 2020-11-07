Мужчина скончался на КТ в ОКБ №2 утром 5 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской областной больнице №2 во время прохождения КТ легких умер пациент. Как сообщают очевидцы произошедшего, мужчине было около 60 лет, и во время процедуры в лечебном учреждении его сопровождал сын. В субботу, 7 ноября, в региональном Минздраве подтвердили факт смерти.

По словам очевидцев, мужчина скончался около 10:00 в четверг, 5 ноября. Но о случившемся стало известно только сегодня. Специалисты в данный момент разбираются в произошедшем, и пока в Минздраве не торопятся с выводами о причинах смерти пациента.

— В среду, 4 ноября, пациент был осмотрен врачами ОКБ №2, определена схема его лечения, — рассказала пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — Утром в четверг, 5 ноября, пациент проходил КТ, где наступила внезапная смерть. Окончательный диагноз будет определен после патоморфологического исследования.

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