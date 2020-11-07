Пара встречается уже несколько лет. Фото: Алиса Знарок / Instagram.com

Нападающий New York Rangers Артемий Панарин из Челябинской области стал мужем Алисы Знарок. Влюбленные уже официально зарегистрировали брак, но точную дату регистрации отношений пока держит в секрете. Новостью о создании семьи с форвардом дочь хоккейного тренера Олега Знарка поделилась с подписчиками в Instagram 6 ноября.

— Мы уже расписались, — ответила Алиса на вопрос подписчиков о свадьбе. — Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее, и мы сможем увидеть всех наших друзей.

Девушка добавила также, что пока еще не меняла девичью фамилию, но планирует скоро это сделать.

Известно, что Панарин сделал предложение Алисе еще в мае. Влюбленные встречаются уже почти четыре года.

Минувшим летом хоккеист-миллионер Артемий Панарин рванул до Челябинска на поезде. Как проходило его путешествие по России, он активно рассказывал в соцсетях.

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