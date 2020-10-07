Доширак, водка, колбаска: хоккеист-миллионер Артемий Панарин рванул до Челябинска на поезде

Артемий Панарин побывал на тренировке черно-белых. Фото ХК «Трактор»

Уроженец Коркино, который по нынешнему валютному курсу зарабатывает под миллиард рублей в год (контракт на сезон в НХЛ — 11,6 млн долларов), решил быть ближе к народу и рванул догуливать отпуск в Челябинск по «железке» на обычном скором. Правда, не в плацкарте, а в вагоне «СВ» с двумя спальными местами в купе. Вместе с другом и по совместительству пиар-менеджером Артемом Гавриловым.

Билет в «СВ» по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск обошелся в 15 тысяч рублей на человека. Наверняка, Панарин решил вспомнить детство. В прежние годы игроки часто перемещались по стране поездах. Дружно, всей командой… А заодно и «пропиариться». Еще бы — вот, смотрите, и миллионерам обычные поезда не чужды. «Хлебушек» — так Панарина еще называют болельщики из-за его золотистой копны волос и пристрастию к «полевым работам» на тракторе, начал видео своего «путешествие» с накрытого стола в купе «СВ». Лаваш, огурчики, редисочка, доширак, чай в подстаканниках. В комментариях писали, что не хватает вареной курицы в фольге. Да, еще везли с собой кота по кличке «Роджер».

Панарин отправился на поезде с другом и по совместительству PR-менеджером Артемом Гавриловым. Фото: artemiypanarin/instagram.com

СЛОЖНО БУДЕТ ВЫЙТИ

— Все четко у нас, дошики-дошики. Неопытный человек всю приправу высыпал – теперь рот будет щипать. Колбасочка, редисочка, огурчики. Четенько все. Водочки нет — все нормально, спортсмены едут, — так прокомментировал свой отъезд из Питера в Челябинск Артемий Панарин.

Болельщики сразу «пробили» тему. Ринулись встречать звезду НХЛ, «Нью-Йорк Рейнджерс» и самого высокооплачиваемого российского игрока в североамериканской хоккейной лиги в городах по пути следования поезда. Тверь, Владимир, Нижний Новгород, Пермь, Киров… В очередном видео Панарин благодарит всех и показывает «трофеи» - то, что на станциях ему передают фанаты хоккея. Кроме печенья и пирожных Артемия и его друга снабдили целым набором горячительных напитков. Поэтому Панарин сообщил, что несколько следующих станций он пропустит.

Даже в вагоне повышенной комфортности Панарин не отказался от классического набора путешественника. Фото: artemiypanarin/instagram.com

— Сложно будет выйти. Кота взяли, считай. У нас все четко здесь. Роджер — погремуха, - пишет в своем Инстаграм Артемий.

40 часов из Питера до столицы Южного Урала, и болельщики уже встретили Артемия на перроне челябинского вокзала. А через пару часов Панарин продолжил сториз видео под названием «Двор детства» из своего родного Коркино. Спортивный костюм, лавочка, на заднем плане спортивная площадка, усыпанная желтыми листьями. Артемий, улыбаясь, грызет семечки. Шелуху, правда, отправляет в пустую баночку из-под йогурта.

Типичный южноуральский двор. Фото: artemiypanarin/instagram.com

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Панарин успел побывать и в арене «Трактор». Пообщаться с тренерами, игроками. Но главная его миссия – поддержать акцию черно-белых, посвященную Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом. Поясним: сегодня, в среду 7 октября на домашнем матче «Трактора» с китайским «Куньлунем» (начало в 19.00) клуб совместно с благотворительным фондом «Подарок Ангелу» проведет акцию «#Доброшрифт». 33 ребенка с ДЦП – подопечные фонда – написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали оригинальный шрифт. На матч игроки «Трактора» выйдут в форме с особенными надписями. А после игры джерси хоккеистов будут проданы на благотворительном аукционе. Все вырученные деньги пойдут в помощь фонду «Подарок Ангелу».

Артемий Панарин тоже принял участие в этой акции «Трактора», оставив автограф на одной из игровых маек. В пресс-службе клуба рассказали, что аукцион пройдет в холле хоккейной арены после окончания матча с «Куньлунем».

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