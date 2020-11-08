Новогодние утренники в детских садах Челябинской области пройдут без приглашенных Деда Мороза и Снегурочки

Воспитателям придется организовывать праздник исключительно своими силами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году новогодние утренники для южноуральских детсадовцев пройдут без приглашенных гостей и родителей. Такое решение принято в соответствии с санитарными правилами и нормами, которые были надиктованы эпидемиологической ситуацией.

— В условиях распространения COVID-19 запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. Праздничные мероприятия в детсадах пройдут без приглашенных гостей», — сообщили в комитете по делам образования Челябинска.

Теперь сколько ни зови, а Дед Мороз и Снегурочка на праздник не придут. Точнее, придут лишь сотрудники детских садов, наряженные в их костюмы, ведь аниматоров пригласить тоже не получится. Воспитателям придется организовывать праздник для детей исключительно своими силами.

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