Власти прокомментировали скандал вокруг строительства логистического центра Wildberries в Миассе

Жители переживают, что через центр города пустят много фур Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Миасса обеспокоены строительством логистического центра Wildberries на территории города. Они переживают, что из-за этого фуры заполонят Миасс и будут ходить через центр. На очередном заседании Общественной палаты власти заявили, что реализация этого проекта благоприятно повлияет на развитие региона, а большегрузы уберут с внутригородских дорог.

— Сегодня есть вероятность и возможность посадки этого крупного инвестора, благодаря развитой логистике, — рассказала замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева. — Это отличная возможность для дальнейшего развития области. За семь лет реализации данного проекта бюджет Челябинской области получит 126 млн рублей.

Изначально планируется разгрузить историческую часть города со стороны трассы М5, чтобы грузовики не занимали маленькие улицы. Для этого рассматривается перспектива строительства новой дороги, которая пройдет через транссибирскую магистраль.

— Со стороны области планируется провести полный ремонт дороги от трассы М5 до Миасса в 2022 году, — сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. — Глобальная перспектива заключается в выведении всего грузового транспорта за территорию города Миасса.

Что касается самого логистического центра, то там будет создано 2 500 рабочих мест, куда в первую очередь трудоустроят жителей Миасса. В ближайшее время решится вопрос о выделении площадки для реализации проекта.

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