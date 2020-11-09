В Челябинской области осудили вандала, нарисовавшего свастику на памятнике Ленину

Такими художествами вандал испортил памятник. Фото: кадр видеосюжета Телеканала ТВЖ. Аша

В Аше вынесли приговор 45-летнему жителю за осквернение памятника. В мае он нарисовал свастику на памятнике Ленину, распложенному на центральной площади.

— Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Вандализм». Ему назначен штраф, — рассказали в пресс-службы прокуратуры Челябинской области.

Сколько именно заплатит виновник за порчу памятника вождю мирового пролетариата в ведомстве не уточнили.

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