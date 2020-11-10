Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 ноября составляет 22 077 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 194 человека. Школьников среди них нет. С начала пандемии число заболевших достигло 22 077 человек.

Накануне из больниц выписали 27 южноуральцев. В больницах сейчас остаются 5612 пациентов. Всего за время пандемии выписано 15 718 человек.

Летальную статистику пополнили еще семь заболевших. Непосредственно от коронавируса умерли пять человек: три женщины 66, 74 и 60 лет, и двое мужчин — 71 и 78 лет. Еще два человека, женщины 92 и 74 лет, умерли от серьезных хронических заболеваний, ковид стал сопутствующим диагнозом.

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