В Копейске 200 человек эвакуировались из супермаркета из-за пожара

Сотрудники и посетители вышли из здания до приезда пожарных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В супермаркете Копейска накануне днем, 9 ноября, произошел пожар. Из здания экстренно эвакуировались 200 человек.

— Прибыв к месту вызова, сотрудники «чрезвычайного» ведомства провели разведку в помещении. Как оказалось, в магазине «Конфискат», расположенном на втором этаже супермаркета, произошло короткое замыкание электророзетки с последующим возгоранием на площади 0,1 м,- рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники комплекса сами потушили пламя огнетушителем до прибытия пожарных. В МЧС отмечают, это не позволило огню распространиться и набрать силу. С работниками магазина пожарные провели разъяснительную беседу, напомнив о соблюдении правил пожарной безопасности и своевременной ревизии электрооборудования.

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