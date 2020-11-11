Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на 11 ноября в регионе зафиксировано 22 274 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 197 южноуральцев. При этом из больничных палат отправили домой 146 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 15 864 человека. Под присмотром врачей остаются 5 655 южноуральцев.

Коронавирус продолжает уносить жизни людей. За прошедшие сутки умерли 6 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Двое мужчин 67 и 70 лет, а также две женщины 64 и 72 лет погибли непосредственно от вируса, а еще у четверых он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— постинфарктный кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность — женщина, 84 года;

— красная волчанка с поражением почек, хроническая почечная недостаточность — женщина, 50 лет;

— гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность — мужчина, 61 год;

— хроническая обструктивная болезнь легких, диффузный кардиосклероз — женщина, 87 лет.

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