Юриста «СтопГОКа» Владимира Казанцева оставили под домашним арестом

Адвокаты просили изменить меру пресечения на залог Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сегодня, 12 ноября, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу руководителя общественной организации «Экологический консалтинг», юриста «СтопГОКа» Владимира Казанцева. Адвокаты просили смягчить меру пресечения, изменив домашний арест до 26 января 2020 году на залог или запрет регистрационных действий. Но суд только сократил срок.

— Суд апелляционной инстанции установил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 декабря 2020 года, — сообщает Челябинский областной суд.

Правозащитник Владимир Казанцев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Владимир Казанцев отстаивает сторону зеленых активистов в судебном процессе с Томинским ГОКом. Иск был подан к РМК. Владимир Казанцев был одним из тех, кто пытался оспорить результаты экспертизы, давшей положительное заключение на работу горно-обогатительного комбината. Теперь его соратники считают, что дело сфабриковано.

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